Член олимпийской сборной Украины попал в больницу
10:44, 22 февраля 2010Страна
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После падения на тренировке
Член олимпийской сборной Украины Виталий ШУМБАРЕЦ попал в больницу после падения на тренировке в Вистлере.
По словам представителей оргкомитета Олимпийских игр, у спортсмена нет серьезных повреждений, сообщает сайт “Champion”.
Потеряв ориентацию в воздухе после прыжка с высокого трамплина (K-125) и приземлившись лицом вперед, спортсмен на некоторое время потерял сознание. В больницу его доставили вертолетом.
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