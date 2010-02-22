Член олимпийской сборной Украины попал в больницу

Член олимпийской сборной Украины Виталий ШУМБАРЕЦ попал в больницу после падения на тренировке в Вистлере.

По словам представителей оргкомитета Олимпийских игр, у спортсмена нет серьезных повреждений, сообщает сайт “Champion”.

Потеряв ориентацию в воздухе после прыжка с высокого трамплина (K-125) и приземлившись лицом вперед, спортсмен на некоторое время потерял сознание. В больницу его доставили вертолетом.