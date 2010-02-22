Ожирение снижает качество спермы

Ожирение влияет на качество спермы: у мужчин с избыточным весом сперматозоиды менее подвижны, утверждают сотрудники Национального университета Кордовы (Аргентина). Также ранее было установлено, что эякулят ожиревшего мужчины содержит незначительное количество сперматозоидов.

Столь неутешительный вывод был сделан учеными после исследования образцов спермы, взятых у 749 мужчин, которые обратились к врачам из-за проблем с фертильностью. У 155 ожиревших меньше подвижных спермиев и меньше способных быстро двигаться клеток, чем у мужчин с нормальным и лишним весом, подтвердили результаты анализа.

К тому же, у мужчин, страдающих ожирением, понижен уровень нейтральной альфа-глюкозидазы (НАГ) - фермента, секретируемого в жидкости эпидидимиса (придатка яичка, где созревают и приобретают подвижность сперматозоиды). Концентрация НАГ в сперме является маркером того, насколько хорошо функционирует эпидидимис.

В то же время, качество спермы не оказывает большого влияния на мужскую фертильность, отмечают ученые. Иными словами, набор избыточных килограммов не может сделать мужчину бесплодным. На данный момент ожирение никак не отражается на уровне тестостерона и количестве спермиев нормальной формы.

compulenta.ru