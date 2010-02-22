Канадские ученые создали "коктейль молодости"

Исследователи из университета МакМастер (Канада) разработали коктейль из ингредиентов, которые опережают основные аспекты процессов старения организма, пишет издание "Фокус".

Учёные выяснили, что созданный ими комплекс биологически активных добавок позволяет противостоять ключевому процессу старения - физической дисфункции. На примере лабораторных мышей зафиксировано, что новый состав повышает активность клеток, поддерживающих энергию митохондрии, предотвращая работу свободных радикалов, которые считаются основной причиной старения организма.

Как объясняют специалисты, большинство причин естественной смерти человека с возрастом и развития хронических болезней, в том числе диабета второго типа, рака, сердечных нарушений, сильно связано с активностью свободных радикалов. Эти вредные вещества также приводят к воспалительным процессам и аутоиммунным расстройствам, сообщает АМИ-ТАСС.

В ходе эксперимента было отмечено, что мыши, получившие витаминную формулу, сохранили в пожилом возрасте такие же уровни двигательной активности, как и молодые животные. В то же время пожилые мыши, не получившие добавку, показали 50-процентное снижение подвижности и ухудшение мозговых сигналов, имеющих отношение к двигательным функциям.

Добавка, таким образом, дольше поддерживает основные важные физические функции организма, защищает мозг от снижения когнитивной работы, а также предотвращает опасные последствия радиации, определили учёные.

Опробованная канадскими специалистами витаминная смесь состоит из фолиевой кислоты, витаминов В1, С, D и E, ацетилсалициловой кислоты, бета-каротина, чеснока, кореня имбиря, гинкго билоба, женьшеня, экстракта зелёного чая, магния, мелатонина, калия, рыбьего жира и льняного масла.

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