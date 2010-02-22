Ивано-Франковщина: вывезено на утилизацию еще 470 т меланжа

Сегодня в рамках реализации совместного проекта ОБСЕ – Украина об утилизации запасов меланжа с территории склада ракетного топлива Западного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины, расположенного вблизи поселка Ценжив Ивано-Франковской области, была отправлена вторая партия компонентов ракетного топлива меланж.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, всего в направлении украинской границы было отправлено 9 специальных железнодорожных цистерн, в которые накануне были закачаны 470 тонн компонентов ракетного топлива меланж. Первый эшелон с 300 тоннами меланжа был отправлен из этого склада 21 января с.г..

“Независимо от того, какая эта отгрузка, – первая, вторая или последняя, строго выполняются меры безопасности и экологического контроля. За этим скрупулезно наблюдают представители ОБСЕ и экологических служб”, – отметил начальник склада ракетного топлива Западного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Андрей КУХАРЕЦ.

Таким образом в рамках реализации совместного проекта ОБСЕ – Украина об утилизации запасов меланжа с территории нашего государства уже вывезено почти 1,4 тысяч тонн компонентов ракетного топлива меланж.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №304 от 18 марта 2009 года утвердил Перечень компонентов жидкого ракетного топлива меланж, подлежащего утилизации в 2009-2010 годах. В соответствии с этим распоряжением, на протяжении 2009-2010 гг. запланировано утилизировать 14,7 тысяч тонн компонентов жидкого ракетного топлива меланж, которые хранятся на 6 специальных объектах Вооруженных сил Украины.

Вывоз меланжа с территории Украины контролирует высшее руководства ОБСЕ. Уже утилизированы почти 1 тыс. тонн меланжа. ОБСЕ предоставляет помощь Украине в решении проблемы утилизации избыточного меланжа в соответствии с подписанным в марте 2008 года Меморандумом о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и ОБСЕ.