Сумщина: из-за снега обвалилась крыша районной больницы

09:00, 22 февраля 2010
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Никто не пострадал

В Сумской области из-за скопившегося снега обвалилась крыша Роменской центральной районной больницы.

Как сообщил УНИАН помощник начальника по связям с общественностью Роменского второго специального спасательного центра МЧС Украины Валерий ШОКУТЬКО, происшествие произошло накануне.

По его информации, обвалилось 400 квадратных метров крыши.

 

 

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