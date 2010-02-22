Сумщина: из-за снега обвалилась крыша районной больницы

Никто не пострадал

В Сумской области из-за скопившегося снега обвалилась крыша Роменской центральной районной больницы. Как сообщил УНИАН помощник начальника по связям с общественностью Роменского второго специального спасательного центра МЧС Украины Валерий ШОКУТЬКО, происшествие произошло накануне. По его информации, обвалилось 400 квадратных метров крыши.

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