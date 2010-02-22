Вода поднимется на 2,5 метра

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о существенном повышении уровня воды в реках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в течение 20-22 февраля в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха на реках Карпатского региона, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м; в нижнем течении закарпатских рек Боржава, Латориця, Старая - 1,0-2,5 м. На отдельных участках рек возможны выход воды на заводь, разрушение ледового покрова, ледоход, образование заторов льда с дополнительным повышением уровня води до 1 метра.

На отдельных участках рек бассейнов Северского Донца, Стрыя (Львовская обл.), рек Приазовья (Луганская и Донецкая обл.) возможно достижение опасных отметок подтапливания.