В Украине запретили китайских кур
08:34, 22 февраля 2010Страна
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Из-за птичьего гриппа
Государственная карантинная служба Украины ввела запрет на импорт из Китая и Непала мяса птицы и продуктов из него.
Запрет на ввоз введен с 19 февраля, Украина объявила о запретительных мерах 17 февраля, говорится в сообщении. Основанием, которое выдвинула Украина, указывает китайское Минкоммерции, является «обнаружение высокопатогенного «птичьего» гриппа в этих двух странах».
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