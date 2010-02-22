В Украине запретили китайских кур

Государственная карантинная служба Украины ввела запрет на импорт из Китая и Непала мяса птицы и продуктов из него.

Запрет на ввоз введен с 19 февраля, Украина объявила о запретительных мерах 17 февраля, говорится в сообщении. Основанием, которое выдвинула Украина, указывает китайское Минкоммерции, является «обнаружение высокопатогенного «птичьего» гриппа в этих двух странах».

glavred.info