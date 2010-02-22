В Карпатах началось схождение селей
08:05, 22 февраля 2010Страна
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Расчищают дороги
Вследствие потепления в Украине, которое привело к резкому таянию снега и выпадению большого количества осадков в виде дождя, в горном Раховском районе Закарпатской области образовался селевый вынос.
В частности, как сообщает Минтранссвязи, на автодороге местного значения ОБ-07-09-02 "Бычков-Водица" произошел селевой вынос грунта на проезжую часть (одна полоса движения) объемом 80 кубометров.
Проводятся работы по расчистке автодороги, место ограждено, установлены предупредительные знаки, проезд обеспечен.
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