В Карпатах началось схождение селей

Вследствие потепления в Украине, которое привело к резкому таянию снега и выпадению большого количества осадков в виде дождя, в горном Раховском районе Закарпатской области образовался селевый вынос.

В частности, как сообщает Минтранссвязи, на автодороге местного значения ОБ-07-09-02 "Бычков-Водица" произошел селевой вынос грунта на проезжую часть (одна полоса движения) объемом 80 кубометров.

Проводятся работы по расчистке автодороги, место ограждено, установлены предупредительные знаки, проезд обеспечен.

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