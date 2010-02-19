Признали чрезвычайную ситуацию в городе Херсон

Мэрия Херсона признала чрезвычайной ситуацию с подтапливанием домов в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы, мэр Херсона Владимир САЛЬДО обратился в Кабинет министров с просьбой о выделении городу средств из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий подтапливания.

Также мэрия сообщает, что в Херсоне проведена дополнительная расчистка ливневой канализации, что позволит сократить уровень поверхностных вод на дорогах города.

Проведены подготовительные работы для ликвидации подтапливания частных усадеб на Карантинном острове - там уже начали укреплять берег реки Ерек (приток Днепра) с помощью мешков с песком.

Для откачивания воды планируется в круглосуточном режиме привлечь 12 единиц спецтехники.

По данным мэрии, по состоянию на вечер 18 февраля в Херсоне было подтоплено 107 домов, 2534 двора, 797 подвалов.