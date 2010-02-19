Завтра в Украине дождь и мокрый снег

Завтра в Украине облачно. Ночью в западной части, в Одесской и Николаевской областях, днем в Украине дождь и мокрый снег, в Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки.

В большинстве регионов Украины туманы, в центральных и восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в южной части и Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза - 3° тепла, в восточных областях 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в Закарпатье и в южных областях ночью 1° мороза - 4° тепла, днем 4-9° тепла, на юге Одесской области до 13°; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в субботу ночью без существенных осадков, туман; утром и днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза - 3° тепла, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.