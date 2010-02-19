В Украине почти не диагностируют бесплодия у мужчин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня главный репродуктолог Украины Александр ЮЗЬКО на конференции «Актуальные медико-правовые проблемы репродуктивной медицины» в Киеве.

По его словам, из года в год наша система здравоохранения не фиксирует диагнозы мужского бесплодия, следовательно “создается такое впечатление, что в Украине мужского бесплодия нет, и все мужчины здоровы”.

“Непонятно, почему есть регионы, в которых нулевые показатели диагностики бесплодия у мужчин, там не диагностируют эту патологию. Я эти данные передаю на регионы, начальникам управлений, чтобы они обратили внимание на это несоответствие", – подчеркнув, что причиной бездетных браков есть 30 % - мужское бесплодие, в 30 % - женское, в 30 % - общие факторы, в 10 % случаях причина остается неизвестной.

Он обратил внимание на то, что в нашей стране традиционно женщины берут на себя ответственность при бесплодии и десятками лет лечатся с другими диагнозами

В то же время О.Юзько отметил, что есть несоответствие в статистических данных относительно и количества бесплодных женщин в Украине.

“По абсолютным статистическим данным, бесплодных женщин в Украине - 10 % (700 тысяч лиц), а наша система диагностирует около 50 тысяч, а где еще 650 тысяч?” – подчеркнул главный репродуктолог Украины.