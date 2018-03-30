Чем полезны сухофрукты?

Идет Великий пост. Зачастую рацион говеющих беден витаминами и микроэлементами, из-за чего в первые дни они часто чувствуют слабость. Восполнить дефицит полезностей и энергии можно с помощью сухофруктов, убежден врач-диетолог медцентра «Юстас» Борис Скачко. Специалист рассказал, почему он так считает и как правильно это делать.

Все сухофрукты в концентрированном виде содержат набор минералов и витаминов. Кроме того, сушеные фрукты — кладезь клетчатки — пищевых волокон, которые нормализуют процесс переваривания пищи. Набухая в кишечнике, они образуют слизистые растворы, которые оздоравливают его микрофлору, впитывая и выводя из организма вредные продукты обмена веществ — излишки холестерина, радионуклиды, пестициды, антибиотики, гормоны, ароматизаторы, красители, консерванты и т.п. небезвредные для здоровья вещества.

Таким образом, включив в свой рацион эти продукты, можно не только восполнить дефицит энергии, но и «почистить», оздоровить свой организм.

КАК ПРИНИМАТЬ. В течение дня будет удобно распределить прием сухофруктов на 2—3 раза. Утром эти сладкие лакомства зарядят вас энергией, днем помогут утолить чувство голода, а вечером спасут от переедания на ночь.

Поскольку у каждого сухофрукта есть свои полезности, то, чтобы получить максимум пользы, их нужно комбинировать. Это несложно, т.к. все они хорошо сочетаются друг с другом. Их можно добавлять как в состав разных постных блюд — например, каш, мюслей, творога (если позволяет мера поста), супов, запеканок, овощных рагу, так и употреблять в виде сухофруктового микса. Важно лишь чтобы суммарное количество сухофруктов в сутки не превышало 200—300 грамм. Если употреблять больше, можно набрать лишний вес.

Чтобы облегчить процесс жевания сухофрукты обязательно предварительно обдать кипятком и настоять не менее 5—7 минут. Таким нехитрым способом можно не только их размягчить, но и продезинфицировать, т.е. убить находящуюся на их поверхности часть микробов, а также яйца некоторых паразитов. Наблюдайте за водой. Если на ее поверхности появились букашки-таракашки — подержите сухофрукты в кипятке 5 мин. Это хоть и уменьшит количество витаминов, но уничтожит паразитов.

ВЫБИРАЕМ ТОВАР. Не стоит покупать на рынке слишком мягкие ягоды. Особенно это касается кураги. Если она вдобавок имеет еще и ярко-оранжевую окраску, это может говорить о том, что для сохранения привлекательности ее еще при сушке обработали химикатами и смазывали растительным маслом. Лучше остановите свой выбор на сероватых плодах средней жесткости.

КОМУ НЕЛЬЗЯ. Из-за большого количества углеводов злоупотреблять сухофруктами не рекомендуется людям с сахарным диабетом — у них может повыситься уровень сахара в крови. Также нельзя принимать эти продукты не рекомендуется при обострении воспалений желудка и двенадцатиперстной кишки из-за того, что активное жевание способствует избыточному образованию желудочного сока, а грубая клетчатка раздражает слизистую.

ЧЕРНОСЛИВ

Помогает от запора. Благодаря повышенному содержанию пищевых волокон, этот сухофрукт оказывает выраженное послабляющее действие на кишечник, предупреждая и устраняя запоры.

Суточная доза. Зависит от состояния кишечника. При запорах она максимальна — до 10—15 штук в сутки. При нормальном стуле — 5—6 штук в 2 приема и не каждый день. При склонности к поносу принимать нельзя.

КУРАГА

Поддерживает сердце. Хороший источник кальция, магния, фосфора, а особенно калия. Этот минерал регулирует водно-солевой баланс в организме, понижает кровяное давление, обеспечивая нормальную деятельность сердечно-сосудистой системы, снимает отеки.

Стимулирует кроветворение. За счет высокого содержания железа улучшает кроветворение.

Улучшает зрение и кожу. Желтоватый цвет сухофрукта объясняется высоким содержанием провитамина А. В организме он превращается в активную форму и благоприятно действует на глаза, кожу, кроветворение.

Суточная доза. До 200 г.

ИЗЮМ

Успокаивает. Богат магнием, за счет чего успокаивает нервную систему,

Укрепляет кости. Несмотря на то, что изюм не содержит кальция — основного строительного минерала для костей, но он содержит микроэлементы марганец и бор, которые помогают кальцию усваиваться организмом. Поэтому их роль в профилактике хрупкости костей — остеопороза — очень велика.

Суточная доза. До 200 г.

ИНЖИР

Очищает дыхательные пути. За счет солей калия способствует отхаркиванию мокроты. Поэтому инжир полезно употреблять при ларингитах, бронхитах.

Помогает при воспалениях. За счет того, что инжир богат витамином С, он помогает выздороветь при воспалениях и восстановиться после них.

Суточная доза. До 200 г.

ФИНИКИ

Снимают усталость. Содержат самый большой концентрат углеводов среди всех сухофруктов, их легкая энергия быстро снимает усталость; повышают внимание, восстанавливают силы после физнагрузок.

Суточная доза. 5—6 сухофруктов, разделенных в 2—3 приема.

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua