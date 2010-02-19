ЛПЗ Кировоградской области укомплектованы врачами на 65%

Лечебно-профилактические заведения Кировоградской области укомплектованы врачами только на 65,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии в облгосадминистрации сообщила начальник областного управления здравоохранения Лариса АНДРЕЕВА.

По ее словам, сегодня медицина работает в условиях кадрового кризиса, среди медицинских работников 25% - пенсионного возраста, еще 20% - предпенсионного.

Л.АНДРЕЕВА отметила, что показатель смертности в области остается высоким: в 2009 году он составлял 17,4 на 1000 жителей (в Украине в 2008 году – 16,3).

Среди причин смертности на первом месте – болезни системы кровообращения, которые составляют 59,8% от общего количества причин смертей (2008 год – 60,4%), на втором месте – злокачественные новообразования – 12,9% (2008 год – 11,8%), на третьем месте – несчастные случаи, отравления, травмы – 8,5% (2008 год – 9,9%).

Показатель больничной летальности в стационарах области, по сравнению с предыдущим годом, снизился на 10,3%.