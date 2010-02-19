Как похудеть с помощью напитков?

Результаты исследований американских ученых показали, что люди, желающие сбросить лишние килограммы, должны исключить из рациона сахарсодержащие напитки.

Главный автор исследования Benjamin Caballero (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Балтимор, США), говорит: «На вес влияют как калорийность пищи, так и калорийность напитков, однако ограничение калорийности напитков значительнее сказывается на весе при 6-месячном наблюдении. Снижение калорийности напитков помогало снизить вес в среднем на 0,25 кг за 6 месяцев и на 0,24 кг за 18 месяцев. Отказ всего от одной порции сладкого напитка в день приводил к потере 0,5 кг за 6 месяцев и 0,7 кг за 18 месяцев. Среди всех видов напитков, на вес влияли в основном напитки, содержащие сахар».

В научном исследовании приняло участие 810 добровольцев в возрасте от 25 до 79 лет. Ученые на протяжении в полутора лет трижды измерили рост и вес участников исследования. Суточный рацион оценивали с помощью телефонных интервью.

Потребляемые волонтерами напитки были разделены на семь категорий в зависимости от калорийности. Напитки, содержащие сахар: фруктовые соки, другие высококалорийные напитки. Диетические напитки - напитки с заменителями сахара, например диетическая кола. Натуральное и обезжиренное молоко. 100% фруктовые и овощные соки. Кофе и чай с сахаром и без, а также напитки, содержащие алкоголь. У 37% сахарсодержащие напитки были основным источником «жидких калорий».

Автор исследования Benjamin Caballero утверждает: «Только сахаросодержащие напитки значительно влияли на изменение веса через 6 и 18 месяцев. Ограничение в употреблении алкогольных и диетических напитков тоже влияло на вес, но это влияние не было статистически значимым».

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