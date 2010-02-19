В Крыму и на Херсонщине подтоплено 2 тыс. частных домов

В Крыму и в Херсонской области работники Госводхоза и коммунальщики при поддержке спасателей Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ликвидируют последствия подтапливания частных домов и подворий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, выпадение значительного количества дождя и снега в декабре 2009 года, январе-феврале текущего года и резкие колебания температуры воздуха привели к подтапливанию частных жилых домов и подворий в АР Крым и Херсонской области.

На сегодняшний день в 43 населенных пунктах Крыма и Херсонской области подтоплены 1939 частных жилых домов и 3020 усадеб: в АР Крым, в городе Красноперекопск – 45 домов; в Херсонской области в 41 населенном пункте 7 районов и в Херсоне - 1894 жилых дома и 3020 подворий.

На ликвидации подтапливаний от Госводхоза и коммунальных предприятий задействованные 153 специалиста, 97 единиц техники и механизмов, а также 37 спасателей и 10 единиц техники МЧС.

Комиссии ТЭБ и ЧС уточняют убытки и принимают меры по предоставлению помощи населению.

Координацию работ осуществляют опергруппы Главных управлений МЧС в АР Крым и Херсонской области.