Чистые тарелки – прямой путь к ожирению

Чтобы на тарелке ничего не оставалось!» – такой подход к воспитанию ребёнка может иметь негативные последствия, предупреждают американские учёные. Они обнаружили связь между давлением, которое «предки» оказывают во время еды, и склонностью подрастающего поколения просить добавки.

Исследователи из Корнелльского университета узнали у родителей дошкольников, как часто и насколько настойчиво они убеждают своих детей съедать всё подчистую. А затем выяснили у детей, сколько сладких хлопьев те хотели бы на завтрак (их попросили съесть нужное количество и взвесили полученную норму). В результате экспериментаторы пришли к выводу, что у ребят, которые находятся под жёстким давлением, не вырабатывается чувство самоконтроля по отношению к еде, и поэтому, повзрослев, они обычно склонны к перееданию. «Дети дошкольного возраста очень уязвимы и только формируют свои предпочтения в еде, которым будут следовать до конца жизни», – говорит автор исследования Брайен Вансвик. – Чем сильнее родители настаивают на чистоте тарелок, тем больше дети, особенно мальчики, будут съедать за день сладостей».

Ирина МИХНЁВА, клинический психолог, главный врач Медицинского диетологического центра «Клиника доктора Ионовой»:

– В детском возрасте природный механизм, регулирующий чувства голода и насыщения, у человека хорошо отлажен. Но если родители всеми правдами и неправдами пытаются кормить ребёнка, когда тот не хочет, они начинают ломать естественный механизм. В итоге со временем это приводит к перееданию, потому что ребёнок теряет чувство меры. И в дальнейшем, уже во взрослом возрасте, ему будет очень сложно контролировать себя и разумно ограничивать размеры порций. Как результат – лишние килограммы. Пищевые привычки, которые будут сопровождать человека по жизни, формируются именно в детстве. Чтобы у ребёнка в будущем не возникало проблем с избыточным весом, очень важно поддерживать природный механизм голода/насыщения. И ни в коем случае нельзя заставлять доедать всё до конца, если он уже наелся.

versia.ru