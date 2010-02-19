В Сумах в реку пошло около 100 кубометров стоков

В Сумах вчера из-за аварии на канализационном коллекторе произошел выброс в реку Псел около 100 кубометров стоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель мэра Сум Николай СОТНИК.

По его словам, причиной экологической аварии и, как следствие, отключения водонапорных трубопроводов в областном центре, стал порыв водонапорного канализационного коллектора очистных сооружений.

Н.СОТНИК отметил, что порыв был обнаружен около 20 часов вечера, а через 40 минут была отключена часть трубопроводов, питающих этот дюкер.

«Произошла трещина на задвижке, установленной на старой части перехода через речку Псел, в результате чего произошел сброс нечистот», - сказал Н.СОТНИК.

По его словам, в настоящее время уже установлена новая задвижка и производится сварка труб, чтобы заварить ту часть трубопровода, которая была вырезана в результате ремонта. Работы ведутся силами коммунального предприятия «Горводоканал».

«По моим расчетам, работы должны быть закончены сегодня около 14 часов дня плюс-минус несколько часов», - сообщил Н.СОТНИК.

Отвечая на вопрос УНИАН о причинах отключения водопроводной воды в Сумах еще в 16.00 18 февраля, Н.СОТНИК сказал, что «в случае возникновения аварии на канализации без предупреждения отключается водопровод для локализации случившегося».

«Если бы мы предупредили людей и держали давление то, которое необходимо городской сети, то вода вытекала бы из образовавшейся дыры суток 3-4. Поэтому сделали оповещение только медицинских учреждений», - подчеркнул чиновник.

В настоящее время работает комиссия, которая установит окончательную причину аварии. По мнению Н.СОТНИКА, авария произошла в связи с началом температурного движения металла в коллекторе и прилегающих к нему мерзлых оттаивающих грунтов, а как следствие – деформаций на трубопроводах.

В настоящее время в Сумах организован подвоз воды к медицинским учреждениям.