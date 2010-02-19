Голубика предотвращает кишечные заболевания

Ученые из Университета Лунда (Швеция) утверждают, что голубика гораздо полезнее, чем считалось до сих пор, сообщает «Компьюлента». В ягодах содержатся не только витамины и антиоксиданты, но и волокна, которые способны предотвращать ряд кишечных воспалительных заболеваний, включая неспецифический язвенный колит.

Шведские исследователи протестировали несколько типов диет, предусматривающих употребление голубичной кожуры, ржаных и овсяных отрубей со смесью пробиотиков или без нее. Пробиотики — это определенный тип бактерий, содержащихся в йогурте. Результаты экспериментов показали, что защитное действие голубики увеличивается, если есть ее с пробиотиками, которые защищают печень — орган, часто страдающий от кишечных воспалений.

Голубика богата полифенолами — растительными химикатами, которые расширяют кровеносные сосуды, увеличивая концентрацию в крови окиси азота. В сочетании с пробиотиками полифенолы снижают численность бактерий, вызывающих воспаление.

Напомним также, что включение в рацион голубики и черники помогает защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, так как эти ягоды препятствуют отложению жира в области живота, снижают уровень холестерина и сахара в крови. Такие свойства голубике и чернике придают фитохимикаты — натуральные антиоксиданты антоцианы, окрашивающие фрукты и овощи в красный, пурпурный и темно-синий цвета.

Кроме того, недавно выяснилось, что ежедневное употребление 0,5 л сока голубики может препятствовать ослаблению памяти. По мнению ученых, ягодный сок помогает восстановить воспоминания даже после того, как память начала ухудшаться.

newsland.ru