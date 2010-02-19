Тернопольщина: от снега обрушился верх сельской амбулатории
11:42, 19 февраля 2010Страна
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Кровля и перекрытия
В Тернопольской области под весом снега обрушилась кровля и перекрытия сельской амбулатории общей практики семейной медицины.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления МЧС, инцидент произошел в селе Барсуки Лановецкого района. По данным спасателей, пострадавших нет, поскольку обрушение произошло ночью.
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