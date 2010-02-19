В прошлом году в Кировоградской области усыновлено 135 детей

В прошлом году в Кировоградской области были усыновлены 135 детей, из них украинцами - 63, гражданами других государств – 72.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы по делам детей облгосадминистрации Петр ПОГИНАЙКО.

По его словам, сегодня семейными формами воспитания охвачены 74% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают на территории Кировоградской области. Желают усыновить ребенка 29 семей.

П.ПОГИНАЙКО отметил, что по состоянию на 1 января 2010 года в области насчитывается 25 детских домов семейного типа (ДДСТ) и 167 приемных семей, в которых воспитываются 457 детей. Всего на учете районных служб по делам детей находится 3 тыс. 556 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В прошлом году такой статус получили 653 ребенка.