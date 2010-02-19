Больной раком мальчик не имеет денег на лечение!
Нужно лишь 20 тыс грн
Помогите собрать 20 000 гривен для 15-летнего Игоря Халецкого!
Игорь Халецкий из маленького села на Черниговщине три года борется со страшной болезнью. У парня – опухоль мозга, рецидив. Игорь прошел много курсов химиотерапии, облучения в Москве. Лечение дало позитивный эффект, но болезнь не отступила полностью. Игорю необходимо пройти еще один курс химиотерапии, рекомендуемый московскими врачами. Его стоимость – 20 000 грн! Сейчас Игорь не лечится – у родителей просто нет таких средств! Помогите Игорю предпринять решающий шаг к выздоровлению! Если 2000 людей перечислят всего по 10 гривен, Игорь сможет продлить лечение!
Телефон мамы Игоря, Раисы - 098 967 76 13
Телефон Игоря Халецкого - 067 803 02 37
Реквизиты для предоставления помощи:
Пополнение через отделение Приватбанка № карты 6762462039070500
Пополнение через другие банки № счету 29244825509100
МФО 305299
ЭДРПОУ 143 60 570
Получатель: КБ Приватбанк Назначения: Бескорыстная финансовая помощь на лечение сына, для пополнения карты № 6762462039070500, Халецкая Раиса Алексеевна, ИНН 2682321343.