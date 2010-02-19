Повреждения мозга меняют характер человека

Ученые выявили, что точечные повреждения головного мозга могут в значительной степени изменить духовное развитие человека. Соответствующее исследование публикует журнал Neuron.

По мнению исследователей, результаты такого открытия можно использовать при лечении некоторых типов умственных расстройств.

Под духовным развитием в самом общем смысле понимается стремление человека к внутреннему совершенствованию. Это понятие включает в себя приверженность моральным ценностям и традициям, отношение к религиозным учениям и практикам и способность воспринимать художественные образы искусства.

Ученые сумели впервые детально изучить нейронную основу духовного развития человека, исследуя пациентов, перенесших операции по удалению опухолей головного мозга.

Несмотря на то, что все поступки человека, как имеющие отношение к его духовности, так и не имеющие, определяются мозговой активностью, изучить влияние той или иной области головного мозга на духовное состояние человека ученые до сих пор не могли.

«Исследования по изучению активности головного мозга сумели выявить связь большой сети нейронов, объединяющей фронтальную, теменную и височные доли коры головного мозга с различными духовными практиками, однако выявить причинно-следственные связи между духовностью и мозговой активностью оказалось невозможно», — пояснил ведущий автор публикации Козимо Урджези (Cosimo Urgesi) из Университета Удине в Италии.

В своей работе по выявлению прямой связи между духовностью и активностью головного мозга ученые использовали определенный параметр личности — так называемое «самопревосхождение» (self-transcendence). Этот параметр духовного облика человека поддается количественному определению и означает способность человека умерить собственное «Я» и признать «Я» постороннего человека как неотъемлемую часть окружающего мира.

Авторы исследования измерили уровень «самопревосхождения» у людей с опухолями головного мозга до и после операции по их удалению и применили технологии сканирования мозговой активности, определяющие точное положение удаленного участка раковой ткани.

«Этот подход позволил нам выявить возможные изменения в уровне «самопревосхождения» людей, вызванные повреждениями головного мозга, связанными с хирургическим вмешательством. Таким образом, мы смогли установить вклад активности определенного отдела коры в уровень «самопревосхождения» того или иного человека», — прокомментировал работу Франко Фаббро (Franco Fabbro), соавтор публикации.

Ученые выяснили, что селективное повреждение тыльной части левой и правой височных долей коры вызывало у пациентов заметное повышение уровня «самопревосхождения», являющегося стабильным параметром личности.

«Если такой устойчивый параметр личности, как «самопревосхождение» может претерпеть быстрые изменения в результате повреждения головного мозга, то, вероятно, и другие черты характера человека можно изменить, влияя на мозговую активность специфических областей мозга. Это может открыть дорогу к лечению тех или иных умственных расстройств», — подытожил доктор Сальваторе Аглиоти (Salvatore Aglioti) из римского университета Ла-Сапиенца.

vkurse.ua