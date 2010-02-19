Природные витамины февраля

Февраль - самый короткий, но и самый коварный зимний месяц. Очень сложно вырваться из всевозможных простудных заболеваний, гриппа, бронхита, воспаления легких.

Без калины, шиповника, хрена, цитрусовых, гранатов, бананов, листьев и почек тополя, хвои сосны не обойтись. Все эти продукты нужны, чтобы уберечься от анемии, которая может дать о себе знать уже в марте-апреле. Эти продукты являются стимуляторами жизнедеятельности организма, как и витамины, повышающие иммунитет, оказывают противовоспалительное действие. Незаменимы при простудных заболеваниях проросшая пшеница и фасоль.

Чтобы не страдали почки и печень, чтобы не образовывался песок и не "зашевелились" камни, следует употреблять цитрусовые, гранат, цикорий.

Зеленый горошек, зерна граната наладят нарушенный ритм сердечной деятельности и полечат атеросклероз. Фасоль и разнообразные блюда из нее - незаменимый продукт для гипертоника, поскольку она помогает избежать тяжелых гипертонических кризов, характерных для этого периода.

Тем, кто страдает полиартритом, подагрой, радикулитом и ревматизмом, хорошо употреблять лимоны, настойку тополя, кофе и чай из цикория.

В феврале начинает напоминать о себе гастрит. Чтобы избежать весеннего обострения, следует употреблять больше блюд из фасоли, которые очень полезны при гастрите со сниженной кислотностью.

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