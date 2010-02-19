Чем вредна чашечка эспрессо

Всего одна чашка эспрессо в день может нанести серьезный вред здоровью: напиток с большим количеством кофеина ухудшает приток крови к сердцу. А кофе без кофеина, напротив, увеличивает кровоток.

Чашка эспрессо обычно содержит 130 мг кофеина. Для сравнения: в чашке растворимого кофе - 75 мг кофеина, а в порции фильтрованного натурального кофе - 120 мг.

Ученые из университета Палермо (Италия) обследовали 20 совершеннолетних добровольцев, выпивших по чашке эспрессо. Результаты таковы: в течение часа после приема эспрессо ток крови к сердцу был ослаблен на 22%, а кровяное давление значительно выросло. По словам специалистов, это происходило из-за того, что кофеин блокирует химикат, который удерживает сосуды в расширенном состоянии.

В ходе второго эксперимента те же участники выпили по чашке декофеинизированного эспрессо. Оказалось, что после приема этого напитка кровоток у них слегка улучшился, а кровяное давление никак не изменилось. Такой эффект специалисты объяснили тем, что в кофе без кофеина содержится много антиоксидантов, которые благотворно влияют на здоровье. В нормальном эспрессо кратковременное действие антиоксидантов нивелируется большим количеством кофеина.

При этом кофеин действует хоть и незамедлительно, но недолго, а антиоксиданты эффективны в течение длительного времени. Этим можно объяснить "кофейный парадокс": у людей, регулярно пьющих кофе, снижен риск сердечных заболеваний и диабета.

Science.compulenta.ru