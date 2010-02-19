Гибкий график делает работников умнее

Возможность самостоятельно планировать рабочее время повышает эффективность деятельности работников и сохраняет их здоровье. Ученые пока не берутся давать однозначных рекомендаций, но предлагают руководителям и служащим задуматься.

Все чаще в некоторых европейских странах (в частности, в Великобритании, Швеции, Норвегии) сотрудникам разных организаций законодательно дают право работы по гибкому графику. Одной из возможных причин может быть, например, рождение ребенка. Эта практика стала предметом интереса ученых.

Специалисты некоммерческой организации Cochrane Researchers свели воедино данные десяти разных исследований с участием в общей сложности 16 603 человек. Все они работали по разнообразным гибким графикам.

После объединения результатов оказалось, что самостоятельное планирование графика положительно сказывается на здоровье работника. В частности, нормализуются кровяное давление и сон, повышаются мыслительные способности. В одном из исследований полицейские со свободным графиком службы продемонстрировали значительно более высокое душевное равновесие по сравнению с коллегами, имеющими жесткое расписание.

"Гибкий график работы, похоже, более полезен для здоровья и благосостояния тех, кто сам планирует дела, чем работникам, находяимся под контролем, - рассказывает ведущий автор исследования Клэр Бамбра из университета Дарема. - Учитывая ограниченную доказательную базу, мы пока не хотели бы давать однозначные рекомендации. Но наши данные дают руководителям и служащим повод задуматься".

В дальнейшем ученые хотят конкретизировать исследования. В частности, сравнить, как гибкий график работы сказывается на здоровье мужчин и женщин, молодых и пожилых, работников с высокой и низкой квалификацией. Кроме того, некоторые формы гибкого графика доступны только для относительно высокопоставленных служащих, что может вносить различия между социальными группами.

Ученые выделяют преимущества гибких графиков. Например, в этом случае работники реже отсутствуют на работе по причине недомогания. Возможность в нужный момент выспаться или своевременно подлечиться зачастую уберегает от серьезной болезни. Кроме того, пик активности людей в течение суток различается: кому-то лучше работается в девять утра, а кому-то вечером.

Наконец, при гибком графике смысл работы в большей степени ориентируется на результат, чем на время, проведенное в офисе. В качестве контраргумента иногда приводят то, что не все люди способны поддерживать рабочую дисциплину при скользящем графике работы. Однако ученые полагают, что при грамотной организации процесса гибкий график дает работникам дополнительную мотивацию добиваться успеха.

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