Прокуратура Киева проверит как кормят детей в школах и садах

Прокуратура столицы проверяет соблюдение норм питания в учебных заведениях Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, в средствах массовой информации неоднократно шла речь, что в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях Киева нарушаются права детей на получение качественного питания.

“Ввиду этого, органами прокуратуры столицы по поручению прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО начаты проверки относительно обеспечения детей рациональным питанием в учебных заведениях города в соответствии с требованиями действующего законодательства. Для проведения проверок привлечены специалисты санитарно-эпидемиологических служб”, - отметили в пресс-службе .

В частности, проверки будут касаться вопроса полноты финансирования и соблюдения норм питания в учебных заведениях Киева.