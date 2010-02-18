В баллоне, что взорвался в больнице Луганска, был не кислород

Баллон, который взорвался 18 января в больнице Луганска, был наполнен не медицинским кислородом, а смесью газов.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора, ссылаясь на выводы экспертов.

Кроме того, согласно заключениям экспертов, к трагедии в больнице №7 привели еще целый ряд причин. В частности, установлено, что персонал не обучен работе с баллонами со сжатым и сжиженным газами; газовые баллоны в больнице хранились не в определенном месте; в учреждении не действовал ведомственный контроль за соблюдением работниками технологических процессов по использованию баллонов со сжатым и сжиженным газами.

Чтобы предотвратить подобную трагедию в будущем, Госгорпронадзор провел проверки больниц и станций, на которых наполняют кислородные баллоны. Оказалось, что грубые нарушения в медицинских учреждениях - системные явления. Проведя 1288 проверок, инспекторы изъяли почти 800 баллонов с кислородом, которые находились в помещениях больниц (подобное нарушение привело к многочисленным жертвам в Луганской больнице), а эксплуатацию еще около 2,5 тыс. пришлось временно остановить из-за нарушения правил безопасной эксплуатации, информировали в Госгорпромнадзоре.

Всего специалистами Комитета обнаружено 9 тыс. 225 нарушений требований нормативно-правовых актов по охране труда. К административной ответственности привлечены 808 работников, из них 284 – руководители лечебных учреждений.

Во время проверок станций, которые наполняют баллоны кислородом, оказалось, что на территории Украины только 24 станции имеют соответствующие лицензии, гарантирующие качество медицинского кислорода.

Госгорпромнадзор принял решение усилить требования к использованию сжатого и сжиженного кислорода. При выявлении нарушений Комитет будет принимать соответствующие меры, вплоть до аннулирования разрешения на выполнение работ, связанных с наполнением баллонов.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице №7 г. Луганска произошел взрыв кислородного баллона, погибли 16 человек.

После этого Госгорпромнадзор начал внеплановые проверки лечебно-профилактических учреждений на предмет обеспечения безопасного использования кислородных и других баллонов с газом.