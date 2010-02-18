Телефон измеряет взаимность отношений между людьми

Финские ученые оценили, насколько взаимными являются связи людей в обществе, оценив их готовность вкладываться в отношения по телефонным звонкам друг другу.

Группа исследователей под руководством Лаури Кованена из Университета Аалто определила общество как социальную сеть, в которой люди являются узлами, между которыми существуют связи. Понятие "взаимность" они определяют как долю двусторонних связей в общем их количестве внутри сети.

Ученые проанализировали данные о 350 миллионах звонков, сделанных 5,3 миллиона абонентов одного оператора сотовой связи за 18 недель. По их словам, данные о телефонных звонках лучше всего подходят для оценки взаимности отношений, потому что, с одной стороны, у звонка всегда есть инициатор, а с другой, у адресата нет необходимости сделать ответный звонок (в отличие от SMS-сообщений, где участники диалога обмениваются сообщениями).

Так, отношения между двумя людьми в каждом пятом случае поддерживаются одним из участников, который совершает 80% телефонных звонков, приходящихся на двух знакомых.

Отношения между двумя людьми в каждом пятом случае поддерживаются только одним из участниковИсследователи установили, что хотя, как правило, люди звонят друг другу одинаково часто, отношения, фактически поддерживаемые одним человеком, нередки как среди тех, кто оплачивает разговоры по факту, так и среди пользователей предоплатной системы расчетов. Они также выяснили, что чем больше у человека контактов, тем более активно он их поддерживает, не дожидаясь, пока с инициативой выступят другие.

Кроме того, результаты ученых подтверждают так называемую гипотезу Грановеттера, которую предложил американский социолог Марк Грановеттер. Согласно этой гипотезе, связи между локальными сообществами слабее, чем внутри таких сообществ.

Сами авторы пока не берутся утверждать справедливость своих выводов для человеческих отношений в целом. По их словам, на взаимность отношений влияет множество факторов.

"Например, молодые люди чаще пользуются предоплатной системой расчетов, и тогда из наших данных следует, что взаимных отношений, когда оба участника одинаково вкладываются в них, среди молодых меньше. Очевидно, подобные гипотезы требуют дополнительных исследований, прежде чем можно будет делать окончательные выводы", - пишут исследователи.

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