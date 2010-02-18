Медучреждениям Черниговщины необходим ремонт крыш

В Черниговской области капитальный ремонт крыш необходим в 22 учреждениях, в числе которых - больницы, диспансеры, санатории, медицинские училища, специализированные станции и центры.

Как сообщил УНИАН начальник Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации Владимир ЯЩЕНКО, сроки эксплуатации крыш и кровель во многих учреждениях превысили нормативные в 5-10 раз. "В помещениях затекают потолки и стены, обваливается штукатурка, создается угроза замыкания электрической сети и возникновения несчастных случаев", - сказал он.

Так, в областной психоневрологической больнице в нескольких отделениях, где совсем недавно был сделан ремонт, весь труд сошел на нет после того, как на крыше начал таять снег. То же - в санатории "Пролесок" и в стационаре областного кожвендиспансера в Чернигове. А в Талалаевской центральной районной больнице, в одноэтажном корпусе, от постоянного увлажнения стена отошла от своего местоположения на 10 см. Чтобы предупредить беду персоналу пришлось всех больных хирургического отделения эвакуировать и "расселить" по палатам других отделений.

Такие условия лечения людей, считает В.ЯЩЕНКО, нельзя назвать нормальными, а санитарно-эпидемиологический режим в медучреждениях - подобающим. "Когда не ремонтируются кровли, то теряется смысл проведения любых ремонтных работ в помещениях, - сказал он. - Мы имеем множество примеров, когда после того, как силами персонала, пациентов и их родственников в отделениях был наведен порядок, все было перечеркнуто одним дождем или снегопадом. В таких случаях и труд, и значительные средства идут просто в никуда".

На сегодня, по словам руководителя медицинской сферы Черниговской области, срочного ремонта требуют более 44 тыс. кв. м крыш и кровель, на что необходимо 16 млн. грн.

Управление здравоохранения обратилось в областной совет с просьбой рассмотреть вопросы о выделении необходимых на эти ремонты средств и предусмотреть их в областном бюджете на 2010 год.