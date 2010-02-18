Украинцев травят алкогольным фальсификатом

15 % алкогольной продукции в стране не отвечает стандартам качества, утверждают специалисты Госпотребстандарта Украины. В рамках исследования эксперты Госпотребстандарта Украины проверили 74 предприятия, выпускающих алкогольные напитки - водки, ликеры, коньяки.

В результате проверок выявлены серьезные нарушения и довольно высокий процент неликвида - 15 процентов. Стоимость подделки составляет 1 миллион 419 тысяч гривен, заявили в пресс-службе Госпотребстандарта. Бракованная продукция выходит с конвейера ввиду низкого уровня системы контроля качеством, недостатков в процессе подготовки производства и невыполнения действующего законодательства Украины. В частности, в алкогольных напитках симферопольского и житомирского производителей специалисты обнаружили посторонние примеси. А одно из крымских предприятий реализовывало коньячные изделия без сертификатов соответствия.

Это при том, что лабораторных проверок качества алкогольной продукции эксперты Госпотребстандарта не проводили. Кроме того сложно признать плановые проверки эффективными, поскольку по закону службы Госпотребстандарта обязаны предупреждать владельцев предприятий о грядущей ревизии, не позже чем за 10 дней. Конечно же, такая мера не позволяет найти виновников выпуска и реализации брака.

Потому, по итогам проверок 66 производителей оштрафовали на сумму равную всего 155 тысячам гривен. Такие санкции, на фоне миллионных прибылей заводов, выглядят скорее символическим действом, чем реальной борьбой с алкогольным фальсификатом.

"В последнее время наметились тенденции к общему ухудшению качества алкоголя. К сожалению, даже разрекламированные бренды сегодня не могут похвалиться высоким качеством. О дешевых вариантах вообще говорить не приходится. Жертвами некачественной алкогольной продукции становятся люди, которые не боятся распивать недорогие спиртные напитки. Многие понимают, что даже за 50 гривен качества они не получат, и довольствуются водкой за 20-30 гривен, или коньяком - за 40 гривен. Отсюда - большое количество случаев алкогольного отравления", - утверждает Андрей Мухоморов, врач-нарколог, психотерапевт высшей категории.

Резкий запах спирта от напитка служит первым признаком фальсификата. Несомненно, лучше отказаться от употребления напитка, качество которого вызывает сомнения, даже не смотря на потраченные деньги.

kp.kiev.ua