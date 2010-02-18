Скука укорачивает жизнь

Скучная жизнь повышает риск преждевременной смерти почти в полтора раза

К такому выводу пришла группа британских исследователей под руководством Мартина Шипли из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи изучили данные 7524 трудоустроенных граждан в возрасте от 35 до 55 лет, которые в середине 1980-х годов оценили, насколько скучной являлась их жизнь. После этого ученые выяснили, сколько участников исследования осталось в живых к апрелю 2009 года.

В ходе исследования было установлено, что риск преждевременной смерти среди тех, кто назвал свою жизнь скучной, на 40 процентов превышал аналогичный показатель в группе работников, охарактеризовавших свою жизнь иначе. Основной причиной преждевременной смерти ученые назвали заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает Лента.ру.

Кроме того, исследователи выяснили, что женщины вдвое чаще мужчин описывали свою жизнь как скучную. Работники молодого возраста и менее квалифицированные сотрудники также чаще других называли свою жизнь скучной.

По словам Шипли, люди, испытывающие скуку, склонны к злоупотреблению алкоголем и курению, что сокращает среднюю продолжительность жизни и является причиной заболеваний сердца. В связи с этим ученый посоветовал представителям "скучных" профессий найти интересное занятие, не связанное с работой.

focus.ua