Газировка вызывает рак поджелудочной железы

Люди, которые хотя бы дважды в неделю пьют газированные напитки, увеличивают свой риск заболеть раком поджелудочной железы почти в два раза.

К такому выводу пришли исследователи из США и Сингапура.

Как известно, рак поджелудочной железы - редкая, но очень опасная форма рака: всего 5% пациентов остаются в живых через 5 лет после диагностирования заболевания.

В числе возможных причин развития рака называют чрезмерное потребление сахара, который увеличивает уровень инсулина, что может привести к росту раковых клеток. Кроме того, предыдущие исследования связывали возникновение рака поджелудочной железы с потреблением красного мяса, особенно пережаренного.

Как сообщает РИА Новости, группа ученых-медиков под руководством Марка Перейры из университета Миннесоты (США) проанализировали информацию о привычках в питании и здоровье 60,5 тысячи жителей Сингапура за 14 лет наблюдений. Они решили оценить, насколько потребление «софт дринков» - сладких безалкогольных газированных напитков - и соков влияет на риск развития рака поджелудочной железы.

Ученые зарегистрировали 140 случаев рака поджелудочной железы. Сведя к минимуму влияние других факторов, они обнаружили, что у тех, кто пьет газированные напитки хотя бы два раза в неделю, риск заболеть на 87% выше, чем у тех, кто их не употребляет.

Медики также оценили возможное влияние потребления соков, в которых, по сравнению с другими напитками также много сахара, на возникновение рака и не нашли устойчивой связи между болезнью и этой привычкой.

В то же время коллеги исследователей отмечают, что полученных результатов может быть не достаточно для того, чтобы сделать вывод о наличии причинно-следственной связи. По словам Сьюзан Мэйн из Центра изучения рака в Йеле, потребление «софт дринков» связано с другими вредными привычками, например, курением, влияние которых трудно отделить.

Производители газировки полагают, что не стоит делать столь определенные выводы на основе только этих данных. «По моему мнению, это исследование слабое. В нем рассмотрено слишком мало случаев рака поджелудочной для того, чтобы делать какие-то выводы. Кроме того, исследователи не учли другие факторы риска: хронический панкреатит, диета с высоким содержанием жиров, пол пациента: известно, что у мужчин этот рак встречается чаще, чем у женщин», - сказал представитель Американской ассоциации производителей напитков Ричард Адамсон.

Адамсон также добавил, что лично его исследование не напугало, и он продолжит пить газированные напитки.

focus.ua