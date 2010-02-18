Попугаи заражают хламидиозом

Петуховский районный суд Курганской области вынес приговор бывшей начальнице районной станции по борьбе с болезнями животных Юлии Величко. Как отмечается в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, действия Величко спровоцировали массовую вспышку орнитоза среди жителей Петуховского района Курганской области.

Орнитоз (пситтакоз) вызывает бактерия из семейства хламидий Chlamydophila psittaci ("хламидия попугаев") - близкий родственник возбудителя урогенитального хламидиоза. Орнитоз относится к зооантропонозам – заболеваниям, общим для животных и человека.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая раздала населению несколько сотен предназначенных к уничтожению попугаев и канареек, ввезенных контрабандой с территории Казахстана. Как выяснилось позже, птицы были заражены опасной для людей инфекцией – орнитозом.

Вспышка орнитоза была зафиксирована среди жителей Петуховского района Курганской области в конце декабря 2008 – начале января 2009 года. Всего за медицинской помощью обратилось несколько десятков человек, у 11 заболевших был лабораторно подтвержден диагноз “орнитоз”.

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что все пострадавшие контактировали с декоративными птицами, контрабандой завезенными в Россию из Казахстана.

Партия из более чем 500 попугаев и канареек была изъята у контрабандистов 18 декабря сотрудниками пограничного управления ФСБ России. Поскольку у птиц имелись явные признаки заболевания, их передали для уничтожения сотрудникам петуховской ветеринарной станции.

Несмотря на составленный и подписанный акт об уничтожении птиц, часть пернатых оказалась в домах жителей Петуховского района, в том числе и в семьях сотрудников ветеринарной станции. По версии следствия, предназначенных к уничтожению попугаев и канареек раздавали населению с личного разрешения начальницы ветстанции Юлии Величко.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, затраты государственных средств на мероприятия по ликвидации вспышки инфекции превысили 320 тысяч рублей.

По результатам расследования в отношении Величко было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений” (ч.1 ст. 249 УК РФ). Женщина была освобождена от занимаемой должности.

Решением Петуховского районного суда Юлия Величко приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

medportal.ru