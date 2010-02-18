Россиянка взыскала 1 млн руб. за некачественные медуслуги

В Тюмени женщина, потерявшая глаз в результате некачественного оказания медицинских услуг, через суд взыскала 1 млн рублей в счет компенсации морального ущерба. Об этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там рассказали, что работая на своем садовом участке, 40-летняя жительница села Бердюжья повредила левый глаз и обратилась за медицинской помощью в областную больницу №8. "Назначенное районным врачом лечение к положительным результатам не привело, женщина была направлена для продолжения лечения в областную больницу №4 города Ишима. Оттуда "залеченная" пациентка уже в критическом состоянии поступила на стационарное лечение в областную клиническую больницу №2", - сообщили в прокуратуре.

"Наступившее осложнение заболевания повлекло удаление ослепшего глаза", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Позднее женщина обратилась в Бердюжский районный суд с требованием взыскать с Бердюжской и Ишимской больниц компенсацию за причинение морального вреда. Суд, проверив доводы истицы, удовлетворил иск частично и взыскал с медучреждений по 150 тысяч рублей. "Не соглашаясь с судебным решением, пострадавшая обратилась с жалобой в вышестоящий суд. Рассмотрение кассационной жалобы производилось Тюменским областным судом с участием представителя областной прокуратуры. Исследовав представленные материалы, суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу женщины 1 млн рублей за понесенный ею моральный вред", - сообщили в прокуратуре, отметив, что дела о моральной компенсации за некачественное лечение выигрываются довольно редко.

ami-tass.ru