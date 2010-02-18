Севастополь: паводковая ситуация на двух реках стабильная

В Севастополе межведомственная комиссия признала паводковую ситуацию в бассейнах рек Чёрная и Кача стабильной, в бассейне реки Бельбек - критической.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации.

На заседании городской комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отмечалось, что в течение февраля текущего года межведомственной комиссией проведена проверка готовности объектов оперативно реагировать в случае возникновения весеннего паводка и подтопления. Из выводов комиссии следует, что объекты и гидротехнические сооружения КП «Севгорводоканал» готовы к пропуску паводковой воды в административных границах города. Ситуацию в бассейнах рек Чёрная и Кача комиссия признала стабильной. Ситуацию, складывающуюся в бассейне реки Бельбек, комиссия признала критической, такой, что может привести к подтоплению населенных пунктов Верхнесадовое, Поворотное, Фруктовое, Любимовка и большей части садов и полей вдоль русла реки.

Техническое состояние элементов гидротехнических сооружений и водозаборов на реках Чёрная и Бельбек оценено как удовлетворительное.

Комиссия поручила Главному управлению ЖКХ горадминистрации, КП «Севгорводоканал» спланировать, организовать и совместно осуществить превентивные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, а в случае их возникновения осуществить мероприятия по смягчению последствий для населения и объектов хозяйственной деятельности.

Поручено также заключить договоры с объектами санаторно-курортного назначения на случай размещения населения, которое подпадает под временное отселение из зон возможного подтопления при возникновении ЧС, создать запас материально-технических средств для проведения первоочередных работ в условиях паводка, подготовить невоенизированные формирования Гражданской обороны, инженерную, автомобильную и другую технику объектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения.