В 10 областях Украины осложнен проезд по автодорогам

В Сумской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях по-прежнему осложнен проезд по автодорогам местного значения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, по состоянию на утро 18 февраля усилиями дорожников обеспечен проезд по автодорог государственного значения.

На зимнем содержании дорог работают 826 механизмов и 1315 рабочих. Кроме того, дополнительно работает 21 единица техники, привлеченная у других организаций.

Напомним, вчера в 13 областях был осложнен проезд по дорогам местного значения - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, кроме того, были ограничения в движении на некоторых государственных дорогах в Днепропетровской области.