Картофель фри делает людей счастливыми

Картофель фри улучшает настроение людей, делает их более спокойными и веселыми. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых, сообщает издание MIGnews.com

Эксперты считают, что данный эффект может достигаться благодаря углеводам, в большом количестве содержащихся в картофеле фри, а также благодаря приятными ассоциациям – у многих это блюдо ассоциируется с праздниками и отдыхом.

В рамках исследования, проведенного университетом в Бирмингеме, 60 мужчин и женщин в течение пяти минут смотрели фильм-хронику падения ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны, отмечает издание.

Затем половину участников попросили описать свои мысли и чувства от фильма, а вторая половина группы перед заполнением вопросника получила тарелку с чипсами. В результате было установлено, что люди, съевшие картошку фри, чувствовали себя лучше и счастливее.

mignews.com