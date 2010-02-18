В больницах Днепропетровщины - массовые нарушения

В лечебных учреждениях Днепропетровской области специалисты Главного управления здравоохранения облгосадминистрации и территориального управления госгорпромнадзора выявили свыше 250 нарушений при использовании кислорода, азота и других взрывоопасных веществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

По результатам проверки запрещена эксплуатация 31 единицы оборудования. Из них 2 газификатора холодные криогенные, 28 баллонов, 1 – кислородопровод. К административной ответственности привлечены 19 должностных лиц.

Согласно предварительной инвентаризации в лечебно-профилактических учреждениях Днепропетровской области насчитывается 1 тыс. 568 кислородных и 16 азотных баллонов.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, погибли 16 человек.

После этого госгорпромнадзор начал внеплановые проверки лечебно-профилактических учреждений с целью обеспечения безопасного использования кислородных и других баллонов с газом и недопущения подобных случаев в дальнейшем.