В Херсоне произошла авария на канализационном коллекторе

В Херсоне в результате высокого поднятия уровня грунтовых вод, вызванного сильными осадками, произошла авария на Северном самотечном коллекторе в Северном микрорайоне города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра, в частности, произошло разрушение свода труб с провалом грунта и заливанием трубопровода.

В настоящее время на месте аварии проводятся работы по ее устранению.

Было проведено оперативное переключение потока сточных вод на другие канализационные коллекторы, что позволило осуществлять пропуск канализационных вод без ограничения предоставления абонентам услуг по водоснабжению и водоотводу.

Аварии на Северном самотечном коллекторе уже возникали в 2008 и 2009 годах. За счет средств, выделенных из городского бюджета, были восстановлены участки коллектора, поврежденные в местах провала грунта, однако в целом коллектор продолжает работать в аварийном режиме.

Министерство экономики Украины отказало в выделении средств на решение этой проблемы.

Справка УНИАН. В Северный самотечный коллектор в Северном микрорайоне города Херсона, который имеет длину 3876 метров, сбрасывают сточные воды 257 жилых многоэтажных домов и домов частного сектора, 55 предприятий, 16 заведений образования, 17 дошкольных учреждений и 3 медицинских заведения.