В России горел интернат для душевнобольных, есть пострадавшие
09:33, 18 февраля 2010Страна
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Отравились угарным газом
В самарском доме-интернате для душевнобольных при пожаре пострадали 11 человек, большинство из них отравились угарным газом.
Об этом сообщил РИА «Новости» главный врач районной больницы, куда доставили пострадавших, Виктор РЕШЕТНИКОВ.
Интернат расположен в селе Высокое Пестравского района Самарской области. По данным МЧС, сигнал о возгорании в доме-интернате поступил в 02.56 по местному времени - горел диван в холле на втором этаже здания. Из интерната были эвакуированы 80 человек. Пожар ликвидирован в 03.44 по местному времени.
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