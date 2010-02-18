В России горел интернат для душевнобольных, есть пострадавшие

В самарском доме-интернате для душевнобольных при пожаре пострадали 11 человек, большинство из них отравились угарным газом.

Об этом сообщил РИА «Новости» главный врач районной больницы, куда доставили пострадавших, Виктор РЕШЕТНИКОВ.

Интернат расположен в селе Высокое Пестравского района Самарской области. По данным МЧС, сигнал о возгорании в доме-интернате поступил в 02.56 по местному времени - горел диван в холле на втором этаже здания. Из интерната были эвакуированы 80 человек. Пожар ликвидирован в 03.44 по местному времени.