В Украине за два месяца от морозов погибли свыше 400 людей

В Украине по состоянию на 17 февраля от переохлаждения и обморожений погибли 408 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию УНПЦ экстренной медицинской помощи и медицины катастроф относительно количества пострадавших лиц от сильных морозов, которые начались в Украине 18 декабря с.г.

Больше всего от переохлаждения скончалось в Донецкой области – 126 лиц, Запорожской – 53, Волынской - 30, Киевской – 21, Сумской и Хмельницкой – по 19 лиц.

Госпитализированы с обмораживанием, переохлаждением – 4 тыс. 257 лиц.

В целом за указанный период за помощью к врачам обратились 6 тыс. 511 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожений.