Памперсы могут привести к бесплодию

Как известно, современные родители, наверное, не представляют, как бы они могли обходится без памперсов. Безусловно, памперсы являются очень удобной вещью при уходе за малышом, но и они имеют свои минусы и, причем минусы весьма серьезного характера.

Например, малыши, которые постоянно находятся в памперсах, гораздо позже своих сверстников, которые одеты в простые марлевые подгузники, начинают проситься на горшок.

А происходит это потому, что ребенок, справив свою нужду в памперс, не испытывает никаких неудобств, а родители не видят надобности приучат своих чад к горшку, зачем им лишние проблемы? Ведь малыш и так всегда сух и чист!

Так же существуют некие особые ситуации, при которых крохе находиться в памперсе, просто противопоказано. Если у ребенка наблюдается повышенная температура, то памперс в таком случае способен нанести лишь вред, потому что он закрывает почти треть тела крохи и исполняет функции, схожие с работой компресса, при этом, нарушая нормальный процесс теплоотдачи.

И как бы вы не пытались сбить температуру, то до тех пор, пока вы не снимите с малыша памперс, вам никакие жаропонижающие средства не помогут.

Или представьте другую ситуацию: у ребенка жидкий стул. Едкое содержимое кишечника не впитается полностью в памперс и часть останется на его поверхности и будет вызывать сильнейшее раздражение кожи малютки.

А если у малыша наблюдается какое-то кожное заболевание, то памперсы легко могут вызвать его обострение. В большей степени, постоянное использование памперсов негативно сказывается на здоровье мальчиков, потому что из-за нарушенного теплообмена может произойти перегрев яичек, что впоследствии может стать причиной бесплодия.

По крайней мере, такого мнения придерживается достаточно большое число педиатров.

Поэтому, чтобы не нанести здоровью своего ребенка непоправимый вред, пользуйтесь, удобными в применении, памперсами, только не продолжительное время, например, когда вы отправляетесь на прогулку или в гости, и не оставляйте в них малыша надолго.

В остальных же случаях советуем родителям пользоваться старым проверенным дедовским способом – марлевыми подгузниками, чистыми пеленками и ползунками!

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