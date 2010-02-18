Мигрень удваивает риск сердечного приступа

Люди, страдающие от мигрени, могут иметь удвоенный риск сердечного приступа. Кроме того, мигрень повышает вероятность инсульта и ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая диабет, гипертонию и завышенный уровень холестерина. По словам американских медиков колледжа Альберта Эйнштейна и медицинского центра Монтефьоре, мигрень - это не просто приступы головной боли, влияющие на качество жизни, но также серьёзная угроза общему здоровью. Врачи доказали, что мигрень приводит к инсульту и сердечной дисфункции в широкой возрастной категории пациентов - от 18 до 80 лет.

Исследование включало данные о свыше 6 тыс. пациентов с мигренью и более 5 тыс. здоровых людей. Частота, тяжесть и симптомы головной боли были проанализированы в совокупности со случаями сердечно-сосудистых нарушений. У людей с мигренью был зафиксирован удвоенный риск сердечного приступа, а у пациентов с мигренью с аурой отмечен трёхкратный риск инфаркта. Результаты также определили, что мигрень на 50% увеличивает вероятность диабета, гипертонии и дисбаланса холестерина в крови - иными словами, всех известных факторов риска сердечно-сосудистых болезней. Предположительно связь мигрени и сердечных расстройств можно объяснить неправильным функционированием внутреннего слоя кровеносных сосудов, названных эндотелием, внутри и вне пределов мозга. Кардиологи считают, что люди с мигренью должны особенно внимательно следить за проявлением сердечно-сосудистых факторов риска и образом жизни, а именно: регулярно заниматься спортом, бросить курить и решить другие проблемы со здоровьём, если таковые имеются.

Существует две основные формы мигрени: без ауры и с аурой. Обе формы вызывают пульсирующую боль в голове, тошноту, рвоту и чувствительность к свету и звукам. Мигрень с аурой имеет дополнительные неврологические симптомы, такие как проблемы зрения. Мигрень наиболее распространена в возрасте 25-55 лет; у женщин болезнь развивается в три раза чаще чем у мужчин.

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