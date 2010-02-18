Кислородные баллоны заменят концентраторами кислорода

В больницах Черниговской области кислородные баллоны планируют заменить концентраторами кислорода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, специалисты управления разрабатывают областную программу обеспечения медицинских заведений региона кислородными концентраторами.

По словам начальника Управления здравоохранения Владимира ЯЩЕНКО, программа будет внесена на рассмотрение областного совета, чтобы ее утвердить и предусмотреть средства на реализацию в областном бюджете.

По мнению В.ЯЩЕНКО, централизованное приобретение установок по производству кислорода позволит получить скидку при покупке и сэкономить бюджетные средства.

Как сообщила ведущий инженер областного центра информационно-аналитических технологий и пропаганды здорового образа жизни Нина ОМЕЛЬЯНЕНКО, на сегодняшний день в лечебных учреждениях Черниговской области используются 712 кислородных баллонов, кислород применяется в 43 медицинских заведениях области. Лишь в половине из них подача кислорода в реанимации и операционные организована должным образом. В 22 медицинских учреждениях баллоны стоят непосредственно в лечебных отделениях, что может привести к трагедии.

Кислородные концентраторы, которыми планируется обеспечить все лечебные заведения области, на сегодняшний день успешно работают в Бахмаче, Бобровицкой и Козелецкой центральных районных больницах. Принцип работы концентратора следующий: он отбирает кислород из воздуха и пропускает через фильтр и генератор. Время непрерывной работы этого аппарата – 8 тысяч часов, после чего нужно заменить лишь фильтр. Концентраторы можно включать в зависимости от потребности. Кроме того, они переносные. Эти установки безопасны и экономически выгодны. За год работы один концентратор может выработать более 5250 кубометров кислорода, что составляет 835 баллонов, говорится в сообщении.