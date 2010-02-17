Фонд Ахметова приобрёл новое оборудование для больниц Луганска

В трех больницах г. Луганска начало работать новое лечебно-диагностическое оборудование, приобретенное Фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины».

Как сообщили в пресс-службе Фонда, в результате взрыва, произошедшего 18 января 2010 года в Луганской больнице №7, не только погибли люди, но и пострадало реанимационное и пульмонологическое отделения. Из-за этого в усиленном режиме пришлось работать другим лечебным учреждениям города. Туда перевезли пострадавших, а также людей, находившихся на лечении в разрушенной больнице №7.

Для полноценной работы отделений фонд «Развитие Украины» обеспечил оборудованием не только реанимацию городской больницы №4, но и кардиологическое отделение 1-й городской больницы и кардиологический центр при разрушенной 7-й больнице. «В этих учреждениях уже работают аппараты управляющей и вспомогательной вентиляции легких, система холтеровского исследования, кардиодефибриляторы», - отметили в пресс-службе.

В Фонде акцентировали, что на следующей неделе отделения получат также реанимационно-хирургические мониторы и электрокардиографы.

«Всего на закупку оборудования было потрачено свыше 1 млн. грн. Когда будет возобновлена работа больницы №7, все поставленное оборудование будет перевезено в восстановленные отделения», - подчеркнули в Фонде.

В пресс-службе также напомнили, что в настоящее время материальную поддержку Фонда продолжают получать семьи погибших и пострадавшие. Общая помощь фонда «Развитие Украины» составила 2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2010 года в больнице №7 г. Луганска произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого погибли 16 человек. В своем обращении к семьям погибших и пострадавшим президент фонда «Развитие Украины» Р. АХМЕТОВ заявил, что Фонд не оставит без внимания ни одного пострадавшего от взрыва и ни одну семью, потерявшую близкого человека.