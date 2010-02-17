В Запорожской области не допустят затопления домов и школы

В Запорожской области спасатели Министерства по чрезвычайным ситуаціям 19 часов откачивали воду, чтобы не допустить затопления 21 дома и школы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, ситуация, сделавшая необходимостью 19-часовую беспрерывную откачку воды, сложилась накануне в селе Вознесеновка Мелитопольского района области.

"В селе оказались подтопленными подвалы 21 жилого дома и школы. Вода поднималась, в связи с чем сотрудники 3-го специального регионального центра оперативного реагирования на протяжении 19 часов без перерыва с помощью мотопомпы производили откачку вод", - сообщили в МЧС.

В Бердянске, по данным пресс-службы ГУ МЧС в Запорожской области, спасатели на протяжении 7 часов откачивали воду из ливневого канала на ул. Жуковского в нижней части города в дренажный водоотводный канал, благодаря чему удалось полностью избежать подтопления домов.