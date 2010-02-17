Дрогобыч: от угарного газа погибли мать, младенец и няня
16:03, 17 февраля 2010Страна
0
Сегодня около 13.00 в жилом доме в Дрогобыче Львовской области были найдены мертвыми молодая женщина, ее ребенок, 2009 года рождения, и няня, которую наняли ухаживать за младенцем.
Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter