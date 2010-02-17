На юге и западе Украины ожидается мокрый снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой мокрый снег, переходящий в дождь.

Ночью и утром местами туманы. На дорогах, кроме Крыма, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в восточных областях и на севере Левобережья при прояснениях - до 14° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; в западных и южных областях - ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.