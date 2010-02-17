Мини-юбки провоцируют у мужчин половые расстройства

Российский физиолог утверждает, что в большинстве мужских болезней виноваты женщины, которые выбирают слишком легкомысленный стиль в одежде и поведении.Как сообщает news.rin.ru со ссылкой на "Экспресс-Газету", из-за этого, по мнению ученого, западная цивилизация постепенно превращается в общество сексуально неудовлетворенных, а как следствие - неуспешных и физически нездоровых мужчин.

Американцы обнародовали результаты проводимого на протяжении 30 лет исследования.

Оказалось, что у 80 процентов людей старше 60 лет, умерших по разным причинам, кроме остальных болезней, был еще и рак предстательной железы. А каждый третий американец и европеец старше 30 лет сейчас уже жалуется на проблемы с потенцией или предстательной железы. При этом совсем другая картина на мусульманском Востоке. У жителей арабских стран самые низкие показатели заболеваемости раком простаты. Ученые думали, что это зависит от климата или особенностей питания, и тщательно изучали рацион шейхов: нет ли в нем каких-то продуктов, обладающих профилактическим действием. Не оказалось. Разгадка же лежит на поверхности.

"Дело в том, что с момента сексуальной революции женщины развитых государств взяли моду ходить по улицам полуголыми, а восточные красавицы продолжают кутаться в халат и закрывать лицо паранджой", - объяснил ситуацию старший научный сотрудник Российского института культурологии РАН академик Леонид Китаев-Смык. - Мужчина не может удовлетворять все желания, которые у него возникнут на улице! Всюду голые части тела - мини юбки, прозрачные маечки. Современная мода автоматически порождает у мужчин вожделение. Так много вожделения и так мало удовлетворения.

Вы спросите: а как это связано с болезнью? Проведем аналогию с животным миром. У них, у животных, как? Если самец слаб, самка это видит и отвергает его. А для того, чтобы такой неудачник эту самочку все-таки где-то по-тихому не прищучил, природа включает механизм защиты - возникает воспаление предстательной железы, импотенция.

В современном мире 70 процентов случаев импотенции являются естественной защитной реакцией организма на стресс от постоянного нереализованного возбуждения. Только слишком затянувшейся реакцией".

Американские сексологи приводят рейтинг ведущих к импотенции занятий:

* Рассматривание интернет-порнографии

* Просмотр видеоэротики и порнографии

* Разглядывание фривольно одетых девушек на улице

* Чтение эротических журналов

* Поход с друзьями в стриптиз-бар

"Получается, что женщины роют могилу мужскому здоровью своими голыми ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает всего одного счастливцем, а десятерых по дороге - инвалидами. А стриптизерш вообще можно назвать оружием массового поражения, уже превратившим западную цивилизацию в общество с ограниченной эрекцией", - утверждает ученый.

newsland.ru