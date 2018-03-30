Какие сны предупреждают нас о болезни

Уже давно известна истина, что если в человеческом организме происходят какие-нибудь сбои со здоровьем, то сам организм сигнализирует об этом, посылая нервные импульсы в мозг, что преобразовываются в нем в некие образы, которые мы очень часто можем видеть в своих сновидениях.

Например, общеизвестный факт, что когда снится сырое мясо, то это к болезни. Ученые до сих пор стараются понять, почему именно образ сырого мяса сигнализирует о болезни, но пока безрезультатно.

Многие врачи-психотерапевты настолько уверились в правдивости снов, что серьезно начали заниматься их толкованием, чтобы понять природу некоторых заболеваний человеческого организма. В частности, можно уже утверждать как истину, что если люди имеют проблему со здоровьем сердца, даже когда они и не подозревают об этом факте, то их часто посещают сны об удушении.

Как доказательство можно привести тот факт, что больные пережившие сердечный приступ рассказывали, что накануне им снились тесные одежды, от которых невозможно избавиться, неожиданные удары в грудь или навалившиеся тяжести.

Примеры сновидений, сигнализирующих о наличии болезней

Подгнившие фрукты, овощи или испорченное мясо: проблемы с желудком или поджелудочной железой.

Схватки при родах, операциях в брюшной полости или травматизме живота: явный сигнал о болезни желудочно-кишечного тракта.

Сон о том, что вы тонете и не можете вынырнуть, или о том, что на груди лежит что-то тяжелое, мешающее встать: прблемы с дыхательной системой.

Сон о том, что вы закованы в кандалы или обуты в чрезвычайно тесную обувь: проблемы с суставами и позвоночником.

Таким образом, если правильно осуществлять толкование снов, то можно многое понять о состояние своего здоровья. Всех этих снов не стоит пугаться, ведь они наоборот предупреждают человека от надвигающейся болезни. Но иногда сны не являются предсказаниями, а просто могут быть отблесками пережитого в прошлом стресса, который сохранился в подсознание. Поэтому прежде, чем делать какие-нибудь выводы из сна необходимо хорошенько его проанализировать.

Михаил Виноградов – известный российский профессор в области психиатрии. Он советует обратить внимание на состояние своего здоровья, если Вас часто начали посещать такие образы:

- вы видите себя во сне абсолютно голым или без зубов;

- едите неспелый еще фрукт;

- видите во сне белую бабочку;

- увидели разбитые вазу, банку или рюмку;

- слышите барабанный стук;

- выпиваете грязную воду или идете по ней;

- видите остриженные кончики ногтей или волосы, что выпали;

- бродите в запутанном лабиринте;

- видите гадов, мух, клопов;

- смотрите на погасшую лампу или затмение Луны;

- идете по ледяной корке;

- услышали кукушку;

- увидели сосульки на краю крыши.

Конечно, свято верить в то, что пишет, к примеру сонник Фрейда не нужно, ведь не факт, что это все не плод фантазии вашего подсознания. Но, если образы в снах повторяются, то следует все-таки к ним приглядеться более внимательно.

Правда, есть люди, которые изначально склонны к негативному восприятию реальности и у них могут довольно часто повторяться тревожные сновидения и без видимых на то причин. В этом случае поможет только врач.

naturemed.ru